Comando da PM de Concórdia ministrou palestra no Caic.

Na noite de quinta-feira, 23, o Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, tenente coronel Sergio Vargas, participou da reunião de pais de alunos da Escola Básica Municipal Concórdia. Além da presença dos pais, a reunião contou com a participação de diretores, professores e funcionários do educandário.

O Tenente Coronel Vargas falou da importância da participação dos pais nas questões escolares, que além de refletir na qualidade de ensino, interfere diretamente nos valores e na disciplina dos alunos, não só perante a escola, mas na sociedade também. Mencionou ainda que a escola não deve fazer o papel que cabe aos pais, por isso é necessário que os pais fiquem atentos ao que acontece no âmbito escolar.

Também fez uma breve explanação sobre a Rede de segurança Escolar, seus objetivos, funcionamento e se colocando a disposição da escola no que for preciso.

Parabenizou a presença de todos os pais que estavam no encontro e agradeceu o convite.