A convite dos prefeitos de Alto Bela Vista, Peritiba e Ipira, na tarde desta quinta – feira (23), o prefeito de Piratuba Olmir Paulinho Benjamini – Bile, acompanhado da secretaria de Turismo Susana Weickmann, participaram da reunião do Projeto Integrar.

A união dos três municípios em 2013 deu início ao projeto Integrar, que tem como objetivo fortalecer o turismo e a cultura na região, economizar recursos e principalmente obter mais força na captação de verbas para investimentos no setor. O projeto conta com a parceria do SEBRAE – SC.

Após conhecer o projeto e os resultados já alcançados, o prefeito de Piratuba recebeu o convite para que o município de Piratuba a partir deste ano se torne membro do projeto.

Catia Tesmann Reichert prefeita de Alto Bela Vista citou que os municípios já estão integrados e usou como exemplo a mobilização dos quatro municípios sobre a questão do possível fechamento do Corpo de Bombeiros de Piratuba que atende os quatro municípios, o qual já foi descartada com a força e empenho de todos.

O prefeito de Ipira Emerson Reichert disse “os municípios devem unir forças e não medir forças” e ainda comentou, “quando se tem em um projeto com três ou quatro municípios envolvidos a captação de recursos de interesse público fica mais fácil.”

Para a prefeita de Peritiba Neusa Maraschini,“todos só temos a ganhar com a união de forças, os municípios são ricos culturalmente e turismo e cultura são produtos turísticos excelentes para serem desenvolvidos e aumentarem a demanda regional.”

Diante das explanações e do interesse do município de Piratuba em participar do desenvolvimento do turismo regional o prefeito Olmir Paulinho Benjamini – Bile falou “estamos felizes por estarmos sendo convidados a participar deste importante projeto, onde poderemos contribuir em muito para o desenvolvimento do turismo regional. Principalmente pelo fato de Piratuba ter os meios de hospedagens e com esta parceria teremos mais atrativos turísticos, que estes três municípios têm para oferecer o que agregará em muito para a nossa cidade.”

A partir de agora tem início as reuniões de trabalho, com equipe técnica e parceiros do Integrar, que já está marcada para o dia 15 de Março, para dar andamento ao projeto.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba).