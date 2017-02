Depois de uma espera de aproximadamente oito meses, a Policia Militar e Polícia Civil de Concórdia voltará a ter convênio com o município. O prefeito Rogério Pacheco e o diretor de Trânsito, Irineu Martini, assinaram no fim da manhã desta sexta-feira, 24, o convênio que regulamenta a atuação da PM e da Civil nas atividades voltadas ao trânsito. A "novela" se arrastava desde junho do ano passado, quando o convênio não foi renovado pela antiga administração. Mas entendendo o tamanho do benefício para a segurança e consequentemente à população a atual administração assumiu o compromisso, mesmo que ainda hajam alguns questionamentos de ordem legal junto ao Tribunal de Contas.

Com a assinatura do município de Concórdia, agora o documento segue para a assinatura das demais entidades envolvidas e do secretário de Estado da Segurança Pública. O convênio passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial. A estimativa é de que isso ocorra até a metade de março deste ano. "Assumimos isso para pôr um ponto final no assunto, que vinha se arrastando há algum tempo. Depois de várias análises e muito diálogo entre as partes, chegamos a este entendimento, apesar do Detran não ter aceito todas as cláusulas que havíamos pactuado em conjunto com as policias", destacou o prefeito Pacheco. Com a ausência do convênio, a Polícia Militar e Polícia Civil não recebiam nenhum recurso público municipal.

O comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar de Concórdia, tenente-coronel Sérgio Vargas, agradeceu o entendimento e a união dos esforços, mesmo que não foi aceito tudo que havia sido pactuado entre as partes. "Nossa intenção não é prejudicar a prefeitura e se houver novos desencadeamentos devido alguma decisão do Tribunal de Contas, vamos respeitar", afirmou Vargas. O delegado Regional da Polícia Civil de Concórdia, Marcelo Nogueira, afirmou que o município já estava "sangrando" e que a ausência dos recursos estava refletindo na prestação dos serviços. "Todo o recurso é aplicado com base na legalidade e com lisura. Vem para atender diretamente a população", destacou.

Fonte - Édila de Souza / Ascom - Prefeitura de Concórdia