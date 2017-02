Celesc divulga números do temporal que caiu na última semana

Cerca de 1,2 mil unidades consumidoras, em média, ficou sem energia elétrica após o temporal que caiu no fim da noite da quarta-feira, dia 22, em toda a região do Alto Uruguai Catarinense. Os números da tormenta foram divulgados na tarde da sexta-feira, dia 24. Conforme a Agência Regional da Celesc, o pico de unidades consumidoras afetadas foi registrado após o tormenta, em que três mil unidades, em média, ficaram às escuras por aproximadamente 40 minutos, em função da abertura do alimentador. Esses problemas foram verificados de forma isolada em toda a mcrorregião.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, durante toda a última quinta-feira, dia 23, técnicos da companhia estavam espalhados pela região para restabelecer o sistema. A maioria dos problemas se deu em função da queda de árvores ou arremesso de galhos sobre a rede de eletricidade.