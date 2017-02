O Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Seara viabilizou através de parcerias a instalação de 12 câmeras de videomonitoramento na Escola de Educação Básica Rosina Nardi, em Seara.

No total, foram investidos R$ 8.675,30, sendo R$ 7.811,30 do Fundo de Recursos Penais (FUNPEN), com contrapartida de R$ 864,00 oriundos da Associação de Pais e Professores (APP).

De acordo com a diretora da unidade, Sandra Ferreira, as câmeras cobrem toda a área externa e interna do educandário, garantindo a segurança de alunos e professores.

O comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, Tenente Claudemir Ronning, realizou uma visita a escola na tarde desta sexta-feira, 24 a fim de acompanhar de perto o resultado das parcerias e o funcionamento efetivo das câmeras.

Além da Escola de Educação Básica Rosina Nardi, o CONSEG de Seara também já viabiliza para este ano a instalação de câmeras de videomonitoramento na Escola Núcleo Lira Camilla Petry, localizada no Bairro Bela Vista, em Seara. Para tanto, a diretoria da unidade está desenvolvendo um projeto que servirá de base para a busca de novos recursos.

A intenção futura é realizar a instalação de câmeras em outras unidades escolares, a exemplo da Educação Básica Elisabethe Matilde Simon e Escola Núcleo Nova Teutônia, localizada no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.

Interessados em realizar parcerias para a busca de recursos podem contatar os membros CONSEG de Seara.

O CONSEG é formado por um grupo de pessoas da comunidade que se reúnem mensalmente para discutir, analisar, planejar e acompanhar soluções de problemas relacionados à segurança pública.

Através desta filosofia de trabalho, a Polícia Militar de Seara aproxima sua relação com a comunidade que participa diretamente no processo de prevenção a criminalidade.

(Fonte: PM de Seara),