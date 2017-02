Dezessete equipes confirmadas para a série C do Interiorano

Dezessete equipes confirmaram participação na série C do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador 2017. O Congresso Técnico do campeonato foi realizado na tarde da sexta-feira, dia 24.

Todas elas estarão divididas em três chaves, sendo duas com seis e uma com cinco. Todas jogarão entre si dentro de cada grupo em turno único. As duas melhores de cada chave avançam para o mata mata.

Chave A - Linha Saracura, Sede Brum B, Barra Fria B, Linha Tiradentes, Linha Santa Catarina e Três de Outubro.

Chave B - Alto Suruvi, Paulino, Boa Esperança B, Linha Canavese, Baixo São Luiz B e São Luiz.

Chave C - Planalto B, Terra Vermelha B, Vila Jacob Biezus, Santa Terezinha B e Fragosos.

As duas equipes finalistas avançam para a série B.