Motorista perde controle, bate em poste e quase invade casa no Bairro Bom Pastor

Um poste que fica em frente a uma residência, na Rua Cirilo Tumelero, no Bairro Bom Pastor, foi que evitou que um Ford/Escort invadisse a casa, depois que o condutor perdeu o controle do veículo. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 24, às 23h. Ninguém ficou ferido e o motorista saiu do local antes da chegada da Polícia.

O carro, com placas de Três Passos - RS, ficou suspenso no barranco, a poucos metros da casa. Os Bombeiros Voluntários e a PM precisaram “prender” o veículo com cordas para evitar que ele despencasse.

O proprietário da residência, Itamar Bernardi, de 57 anos, conta que o susto foi grande. “Ouvi um barulho muito forte e a luz apagou. Aí fui até a porta e me deparei com esse carro pendurado no poste”, conta ele. “Pela força da pancada, se não fosse o poste segurar o carro, ele teria derrubado minha casa”, relatou Bernardi, assustado.