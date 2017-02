Uma Pick Up Corsa, placas de Concórdia, que tentou fugir da abordagem policial, na madrugada de sábado, 25, acabou colidindo em um barranco no Bairro Salete, em Concórdia, próximo ao Santuário. O fato foi registrado por volta de 01h da manhã. O condutor, de 21 anos, não possui carteira de habilitação e o caroneiro, responsável pelo carro, está com a CNH suspensa. Ambos estavam embriagados e não se feriram.

De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima dava conta de que havia perturbação em um loteamento próximo ao Contorno Norte. Ao averiguar, os policiais se deparam com o corsa realizando manobras perigosas. Ao notar a viatura o motorista empreendeu fuga e quase colidiu com o carro da polícia. “Chegamos no local e encontramos este veículo fazendo manobras perigosas, os famosos cavalos de pau. Quando fomos abordar, eles fugiram, inclusive quase bateram na viatura. Acompanhamos eles por cerda de quatro quilômetros, quando o condutor se perdeu em uma curva e colidiu no barranco”, conta o sargento da PM, Ivan.

A PM emitiu notificações ao condutor por dirigir sem a Carteira de Habilitação e por embriaguez ao volante. Já o responsável pelo carro foi notificado por entregar veículo a pessoa não habilitada. Termos Circunstanciados também foram lavrados em desfavor dos dois.