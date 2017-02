Nesta sexta-feira (24), a ACF foi superior em toda a partida e conquistou a primeira vitória na temporada, vencendo pelo placar de 3 a 1 a equipe gaúcha do Atlântico de Erechim.

A ACF iniciou a partida com uma postura ofensiva intensa, e logo aos 52 segundos Douglinhas abriu o placar e ampliou antes dos 3 minutos. Com a vantagem no placar a equipe concordiense passou a administrar a partida, mas em uma rápida sequência de passes os gaúchos descontaram com Murilo aos 4 minutos, seguindo com este placar até o fim da etapa.

Na etapa complementar a intensidade seguiu alta com chances para ambos os lados, mas foi a equipe concordiense com o goleador Douglinhas que balançou as redes novamente, marcando seu terceiro gol aos 5 minutos, a ACF ainda teve mais uma boa chance de gol em cobrança de tiro livre, mas Valença acertou a trave de Jhony, terminando assim a partida com vitória de Concórdia por 3 a 1.

Com a pré-temporada a todo vapor, a ACF só terá 3 dias de descanso, pois já na terça-feira retorna aos treinos em preparação para as competições de 2017, tendo pela frente confirmados somente os amistosos contra a seleção do Paraguai nos dias 24 e 25 de Março.

(Foto: Ricardo Artifon/ACF)