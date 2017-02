A Prefeitura de Ipumirim assinou nos últimos dias o contrato de pavimentação de oito ruas no município. Serão contempladas com pavimentação quatro ruas do bairro Colina do Sol e duas no Ary Giombelli. Uma rua também será pavimentada no bairro Simon. O investimento total é de R$ 1.162,856,74. Desse montante, R$ 1 milhão vem do Governo Federal e o restante como contrapartida da própria Prefeitura.