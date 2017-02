Uma residência, na Linha São José, interior de Concórdia, foi invadida na tarde da última sexta-feira, dia 24. O ladrão furtou dois notebooks e celulares. Depois de constatar que os proprietários não estavam, ele arrombou janelas para entrar na casa.

Os vídeos do sistema de segurança da propriedade mostram o ladrão tocando a campainha por várias vezes. Ele também circula pelo lote para ter certeza de que não há ninguém no imóvel e depois invade. De acordo com as informações do proprietário, Everson Schwambach, o ladrão entrou na residência por volta de 13:30h. “Não havia ninguém em casa, estávamos trabalhando. Ele quebrou as janelas, arrombou portas, entrou na sala, quartos e em um escritório. Além de notebooks ele também pegou celulares, alguns que não usávamos mais”, relata. “A ação dele foi de mais ou menos 10 minutos. Furtou e ainda bagunçou a casa”, destaca Schwambach.

A esposa do proprietário é que percebeu que a casa havia sido arrombada, no final da tarde, quando retornou para a residência. A família acionou a polícia e já registrou um Boletim de Ocorrência.

Outro caso na comunidade:

Um dia antes, também na comunidade de Linha São José, ladrões invadiram uma casa próxima, que fica a um quilômetro da propriedade da família Schwambach. Desta residência furtaram uma televisão, uma makita de cortar ferro e uma plaina para trabalhos e, madeira. A proprietária, Rosana Dias do Amaral, conta que chegou em casa por volta de 17:30h e percebeu o furto. “Ao chegar já vi a área de serviço aberta, e eu sempre fecho. Ao entrar na casa vi que eles arrobaram a janela do quarto da minha filha. Levaram a TV e as ferramentas e reviraram minhas roupas”, conta ela. “Rosana acredita que os ladrões estudaram o local e a rotina da família, para poder invadir a casa. “Na quarta-feira percebi que uma moto passou por aqui algumas vezes e à noite os cachorros latiram muito, sem dúvidas por que perceberam a presença de alguém. Até averiguei, acendi as luzes, mas não avistei ninguém. Creio que eram eles, estudando o local para retornar na quinta durante o dia”, relata.

A família também registrou um B.O. Uma trilha na mata próxima a casa foi constatada. A polícia esteve no local e percorreu os rastros da trilha, mas nada foi encontrado.