Após briga, homem é encaminhado ao hospital com ferimentos na cabeça, em Irani

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado por volta de 01:40h deste domingo, para atender um homem, T.B.S, de 28 anos, que estava gravemente ferido na cabeça. O fato aconteceu no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com as informações repassadas aos bombeiros, a vítima teria se envolvido em uma discussão com outro homem e foi agredida na cabeça. Os familiares não souberam informar qual objeto teria sido usado.

T.B.S estava caído na sala da casa, inconsciente e com cortes na cabeça. Ele perdeu bastante sangue e foi conduzido ao Pronto Atendimento Municipal para os procedimentos médicos.