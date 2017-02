Dois bandidos entraramn no Caxias Thermas Hotel de Piratuba na madrugada deste domingo, dia 27. A ação foi registrada por volta de 2h. Os assaltantes, que estariam portando armas de fogo, renderam o recepcionista e o amarraram.

Eles levaram dois notebooks, dinheiro do caixa e ainda saíram com o carro de um hóspede, um Toyota Corolla, com placas de Santo Ângelo (RS), que já foi localizado em Peritiba. O carro está na Central de Polícia de Concórdia.

O recepcionista conseguiu se soltar e acionar a Polícia Militar cerca de uma hora depois da ação dos bandidos. Em contato com o Hotel,a Rádio Aliança apurou que ninguém ficou ferido. A gerência não informou o valor levado do caixa, mas adiantou que uma nota será emitida nas próximas horas.

A PM fez buscas durante a madrugada e segue mobilizada na tentativa de encontrar pistas dos ladrões. Os vídeos recuperados pelo sistema de monitoramento também estão sendo analisadas e segundo as informações apuradas, os bandidos não usavam capuz e teriam virado as câmera para dificultar a identificação.

Segundo assalto neste mês em Piratuba:

Na madrugada do dia 13 de fevereiro o Thermas de Piratuba Park Hotel também foi alvo de dois assaltantes, que invadiram a recepção e levaram dinheiro do caixa. Na ocasião acabaram perdendo parte do montante na fuga. A polícia ainda investiga o caso.

A direção do Caxias Thermas Hotel encaminhou uma nota àimprensa infiormando que não houve feridos durante a ação. O recepcioniasta não foi agredido. Hóspedes e demais colaboradores não foram acionados e nada sofreram, por o assalto acionteceu na recepção: Veja abaixo:

Nota Oficial

A direção do Caxias Thermas Hotel de Piratuba – SC vem a público informar que nesta madrugada, dia 27 de fevereiro, homens ainda não identificados acabaram assaltando o recepcionista que trabalhava no nosso estabelecimento comercial.

A ação foi isolada na recepção do hotel e nenhum hóspede ou demais colaboradores foram interpelados pelos assaltantes. Não ocorreram maiores danos ao patrimônio do hotel e o recepcionista encontra-​se​ bem, ​ ao lado da família e ​sem nenhum ferimento​. Um carro foi levado pelos assaltantes, mas foi recuperado em seguida pela polícia​, sem nenhum dano​.

Em mais de 30 anos de história, é a primeira vez que uma ação como essa é registrada no ​hotel. Lamentamos profundamente o ocorrido e já estamos tomando as devidas providências. Além de cooperar com a polícia nas investigações com relatos, o hotel já colocou à disposição o acesso as câmeras de segurança que registraram todo o ocorrido.

Agradecemos as polícias militar e civil pela agilidade e empenho com que nos auxiliaram nesse momento difícil.

A Direção

Caxias Thermas Hotel