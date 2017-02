Mesmo com todas as adversidades de um ano em que a economia não possibilita "passos mais largos" a uma das mais importantes e tradicionais festas culturais do Brasil, Concórdia demonstrou que também tem potencial no evento, e não deixou "apagar a chama" do Carnaval. Matriz do Samba, Unidos da Alegria e Império Guerreiro entraram na avenida, montada no Parque de Exposições, na noite de domingo, 26, e deixaram muito brilho e o resultado de um trabalho participativo. Apesar da dúvida quanto à realização da festa neste ano, o evento não deixou por menos e levou ao Parque um grande público, na maioria famílias com muitas crianças.



O espetáculo deixou um gostinho de "quero mais" para 2018, quando a festa promete grandes surpresas. Matriz do Samba, a atual campeã do Carnaval de Concórdia, repetiu o enredo campeão, tratando do chocolate. Apesar de estar com menor número de componente que em 2016, a Matriz demonstrou empolgação e superação, em um carnaval planejado e montado em pouco mais de um mês. Depois veio a Unidos da Alegria, que contou com a parceria da Império Guerreiro, que com dificuldades de montar um novo enredo, compartilhou da história da família Pittol e seus empreendimentos, que foi trabalhada pela Unidos.



Esta última parte do desfile levou para avenida os sonhos do sapateiro Serafim Pittol, que depois de montar a primeira sapataria de Concórdia, passou a produzir botas aos agricultores. Com a grande demanda, o empreendedor iniciou um dos mais antigos comércios do município - que comemora 60 anos em 2017 -, que atualmente conta com uma enorme rede, com lojas em vários municípios do Sul do Brasil. Com um samba-enredo que foi parar facilmente na boca dos espectadores, a escola destacou que "o segredo é, para ser o primeiro na cabeça, tem que ser o primeiro no pé".

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).