Bandidos bateram no carro da vítima para que ela parasse. Depois anunciaram o assalto e levaram o veículo

De acordo com o relato do proprietário Jorge Luiz Cardone, feito na Central de Polícia, ele transitava pela BR-153 na noite de sexta-feira, em Irani, e ao chegar próximo ao trevo, percebeu que um veículo bateu na traseira de seu carro. Ao desembarcar para verificar o dano, o assalto foi anunciado.

Os assaltantes levaram o VWGolf, placas ASU-2601, de Erechim e de acordo com as informações repassadas pelo proprietário, eles teriam fugido no sentido PR.