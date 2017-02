Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 10:50h desta segunda-feira, dia 27, para atender um acidente na Rua Tancredo Neves, no Bairro São Cristóvão. Uma Honda Bros, placas de Concórdia, bateu na traseira de um caminhão, também com placas do município. O condutor da moto,Jhonatan Luis Christoff Thomas, de 27 anos, foi conduzido ao Pronto Socorro em estado crítico e não resistiu aos ferimentos.Ele teve fraturas nos braços, ombros, na região do tórax e traumatismo craniano.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos faziam o trajeto sentido BR-153. Populares acreditam que o motociclista tenha perdido o controle da moto ao tentar ultrapassar o caminhão.

A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento das informações e orientação de trânsito.