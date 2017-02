A direção do Caxias Thermas Hotel de Piratuba encaminhou uma nota à imprensa, sobre o assalto ocorrido na madrugada da segunda-feira dia 27 , onde dois hiomens entrarm a recepção, amarraram o recepcionista e levaram dinheiro, notebooks e um carro. O carro já foi localizado e a polícia investiga o caso.

Nota Oficial

A direção do Caxias Thermas Hotel de Piratuba – SC vem a público informar que nesta madrugada, dia 27 de fevereiro, homens ainda não identificados acabaram assaltando o recepcionista que trabalhava no nosso estabelecimento comercial.

A ação foi isolada na recepção do hotel e nenhum hóspede ou demais colaboradores foram interpelados pelos assaltantes. Não ocorreram maiores danos ao patrimônio do hotel e o recepcionista encontra-​se​ bem, ​ ao lado da família e ​sem nenhum ferimento​. Um carro foi levado pelos assaltantes, mas foi recuperado em seguida pela polícia​, sem nenhum dano​.

Em mais de 30 anos de história, é a primeira vez que uma ação como essa é registrada no ​hotel. Lamentamos profundamente o ocorrido e já estamos tomando as devidas providências. Além de cooperar com a polícia nas investigações com relatos, o hotel já colocou à disposição o acesso as câmeras de segurança que registraram todo o ocorrido.

Agradecemos as polícias militar e civil pela agilidade e empenho com que nos auxiliaram nesse momento difícil.

A Direção

Caxias Thermas Hotel