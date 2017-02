Um incêndio de pequenas proporções queimou parte de uma vegetação seca, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, na tarde desta segunda-feira, dia 27. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 15:30h. Além de apagar as chamas a guarnição fez o rescaldo e a averiguação do local. O fato aconteceu em uma propriedade próxima a uma pista de Kart.

Os bombeiros acreditam que o fogo tenha iniciado em um acúmulo de galhos, atrás de uma casa. Os proprietários não estavam na residência. Vizinhos é que acionaram os bombeiros com medo de que o fogo chegasse a uma plantação de milho, com folhas secas, que fica ao lado do imóvel.

Os vizinhos e pedreiros que trabalham em uma casa próxima, não souberam dizer como o fogo começou.