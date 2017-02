Concórdia e Itá entre os municípios beneficiados com recursos do Funturismo

Os municípios de Concórdia e Itá estão entre os contemplados com recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo, o Funturismo, para a realização do Carnaval. A informação foi confirmada ainda na última sexta-feira, dia 24, pela Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esportes./ Além das duas cidades da Amauc, Xanxerê, Navegantes e Balneário Piçarras também receberam recursos. O montante total destinado para essas prefeituras foi de R$ 281.530.

O programa foi aberto no dia 24 de janeiro. Os recursos devem ser utilizados para a infraestrutura para desfiles como locação de sonorização, trio elétrico, iluminação, sanitários químicos, arquibancada e serviços de segurança

A Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esportes não informou, em nota, o quanto foi destinado para cada prefeitura.