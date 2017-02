Os últimos dias foram de intenso trabalho para a equipe responsável pelo setor de nutrição e saúde na rede municipal de ensino de Arabutã. O Programa Saúde na Escola foi retomado no Grupo Escolar Paulo Freire com os alunos do primeiro ao quinto ano. Entre as ações desenvolvidas está o projeto “Meu pratinho feliz”. A iniciativa busca o incentivo aos hábitos alimentares saudáveis através de práticas de educação nutricional para os alunos da rede municipal com a realização de atividades específicas e de um acompanhamento diferenciado para cada faixa etária. Durante o ano letivo, o projeto continua com atividades recreativas e ciclo de palestras.

Na semana passada, no período das aulas de Educação Física ministradas pela professora Lise Mara Arend, os alunos passaram por uma avaliação de peso, altura e circunferência de cintura e quadril, realizada pelas nutricionistas Silvia da Rocha e Adriana Duarte, que coordenam o projeto feito com as crianças. A verificação destes índices é importante uma vez que sobrepeso e medidas acima do recomendado estão associados ao desenvolvimento de doenças durante a vida adulta, principalmente problemas cardiovasculares.

Cuidados com a saúde bucal

Outro assunto que está sendo tratado pelas secretarias de Educação e Saúde de Arabutã é a saúde bucal das crianças. Desde 2015 um trabalho especial de educação e prevenção em saúde bucal vem sendo desenvolvido na rede municipal de ensino. Os profissionais de odontologia Luciana Cassol e Francly Cupninski foram os responsáveis pela avaliação realizada nos alunos do Grupo Escolar Paulo Freire no começo deste ano letivo. A equipe avaliou questões como quantidade de cáries, eventuais perdas na dentição e necessidade de restauração dentária.

Durante as avaliações foram distribuídos aos alunos kits com escova, creme e fio dental. A intenção é, a partir dos dados levantados, planejar ações para a promoção da saúde bucal das crianças para um atendimento ainda mais adequado, sempre ressaltando a importância da prevenção para evitar cáries, placa e doenças relacionadas à má higiene bucal.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Arabutã).