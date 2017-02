Lanchonete é assaltada novamente no Parque Termal de Piratuba

Um homem arrombou a porta principal da lanchonete que fica na parte superior do complexo termal de Piratuba. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, 27. Os seguranças da Companhia Hidromineral perceberam o arrombamento por volta de 23:30h e acionaram os proprietários e a Polícia Militar.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o homem arrombou a porta e os dois caixas da lanchonete. Ele levou cerca de R$ 800,00 e ainda revirou um armário onde ficam os pertences dos funcionários. O assaltante teria usado uma chave de fenda.

Os proprietários ainda não sabem de que forma o ladrão entrou no Parque Termal. As imagens do sistema de monitoramento da lanchonete já estão sendo averiguadas pela PM.

Segundo assalto em menos de um mês:

A mesma lanchonete foi alvo de assalto na madrugada do dia 30 de janeiro. Na ocasião o ladrão furtou cerca de R$ 1.600,00, em notas de R$2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00.