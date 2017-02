Apesar das adversidades financeiras, as escolas de samba de Concórdia conseguiram dar o brilho no Carnaval 2017. O Desfile das Escolas de Samba foi realizado na noite do domingo, dia 26. O público aproveitou o tempo bom e temperatura agradável e compareceu para abrilhantar o evento.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta terça-feira, dia 28, o presidente da Liga das Escolas de Samba de Concórdia, Neuri Garghetti, destaca que foi um "Carnaval para as pessoas de bem". Completa que todas as escolas de samba se doaram e que o público foi a grande estrela do espetáculo. "Esperamos que em 2018 consigamos um aporte financeiro maior para a gente voltar a crescer com o Carnaval (...) Inclusive tivemos que tirar dinheiro do bolso para pagar algumas despesas", destaca Garghetti.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Concórdia, Neuri Garghetti, destaca que os trabalhos no sentido de organizar o Carnaval 2018 serão iniciados após a quaresma.