Prazo para o acerto de contas com o Leão inicia na quinta-feira, dia dois.

Cerca de 16,9 mil declarações do IR devem ser entregues na região de Concórdia

Inicia na quinta-feira, dia dois, o prazo para a declaração do Imposto de Renda, Pessoa Física 2017, ano base 2016. O prazo irá até o dia 28 de abril. Cerca de 16,9 mil declarações da região de Concórdia são aguardadas. Em todo o Meio Oeste é esperada a entrega de 176,8 mil. Entre os contribuintes que estão obrigados a fazer a declaração do IR, estão aqueles que no ano de 2016 receberam rendimentos tributáveis com soma superior a R$ 28.559,70.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta terça-feira, dia 28, o delegado da Receita Federal de Joaçaba, que atende também Concórdia, Otto Maresch, destaca que o programa para declarar já está disponível. "A entrega será feita só por meio eletrônico, também podendo ser por dispositivos móveis como tablets ou smartphones", destaca Maresch.

Conforme o delegado da Receita Federal, o número de declarações aguardadas da região de Concórdia é um pouco superior ao que foi entregue, no ano passado, em que 16.059 fizeram o acerto de contas com o Leão da Receita Federal.

O delegado da Receita Federal de Joaçaba orienta que é importante o contribunte não deixar para a última hora. "Quem declarar antes, poderá receber a restituição, caso tenha direito, também antes".

São vários os tipos de ação que tomamos durante o ano, as quais, nos obriga a fazer a declaração do imposto de renda, vamos conhecer as principais delas:

Pessoas físicas residentes no Brasil, as quais, receberam de salário, durante todo o ano, um valor acima de R$ 28.123,91. Nesse caso, a declaração é obrigatória e o valor a ser pago, vai variar de acordo com o rendimento anual.

Também deve fazer a declaração do imposto de renda, aquelas pessoas, as quais, ganharam durante o ano todo, em rendimentos diversos, como aluguéis, vendas de produtos ou ainda qualquer outra atividade não tributável, um valor acima de 40 mil reais. Pessoas que receberão abaixo desse valor, não precisam fazer a declaração e estão isentas do pagamento desse imposto.

Quem realizou qualquer ação na Bolsa de Valores ou ainda comprou capitais estrangeiros. Nesses dois casos, realizar a declaração do imposto de renda é obrigatório e a não realização desse procedimento, pode dar multa e em alguns casos, inclusive cadeia. Por isso, para quem gosta de mexer com ações, deve ficar esperto com o Imposto de renda.

Quem tiver bens, sejam casas, carros, terras, enfim, um conjunto de bens materiais, os quais, ultrapassem o valor de 300 mil reais, tambem tem que exercer o preenchimento do imposto de renda. Sob pena de multa pesada sobre essa propriedade.

Quem mudou para o Brasil no último ano, vindo de qualquer outro país, é obrigado a declarar o imposto de renda, para que o Governo brasileiro tenha um maior controle sobre os imigrantes que chegam ao Brasil.

Quem ganhou, apenas com exercendo qualquer trabalho rural, um valor superior a R$ 140.619,55. Nesses casos, os donos de terra também necessitam realizar o preenchimento do imposto de renda e fazer a sua declaração.