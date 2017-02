O Concórdia Atlético Clube continua intensificando os testes e, ao mesmo tempo, a preparação para a disputa da Copa SC de Futebol, que inicia no dia 25 de março. Os trabalhos estão sendo feitos sob a supervisão do técnico Gilmar da Silva. Conforme a direção de futebol, o objetivo é ter o elenco definido já nos próximos dias para que os treinamentos, que hoje são mais físicos, sejam mais específicos com o grupo que irá para a disputa da competição.

Conforme o diretor de futebol do CAC, Jaciel Segala, além da formação do grupo sub-20,a intenção é também completar os elencos do sub-15 e sub-17. "Desde o dia 15m quando iniciamos os treinamentos e testes, vários garotos de vários estados, estiveram por aqui. Já dispensamos alguns e vamos definir mais alguns nomes nesta semana", diz. Cerca de 13 atletas já estariam confirmados para permanecer no Estádio Domingos Machado de Lima.

A Copa SC inicia no dia 25 para o Galo do Oeste, que vai enfrentar o Joinville. A copinha servirá para o Concórdia ter uma base para a disputa da série B do Campeonato Catarinense.