Uma idosa de 81 anos registrou um Boletim de Ocorrência, onde relata que pode ter sido vítima de uma tentativa de golpe, em Concórdia. Segundo as informações repassadas à polícia, ela teria sido abordada no Bairro Santa Cruz, por um casal, que a conduziu até a Caixa Econômica Federal para um saque. O fato teria acontecido ainda na semana passada.

No relato feito no B.O a idosa descreve que concordou a entrar em um carro e ir até a agência. No local ela teria passado senhas para um saque no caixa eletrônico, porém não conseguiram efetuar a retirada de dinheiro. Ele contou ainda, que o casal a levou de volta ao Bairro depois da tentativa de saque.

Depois de perceber que a ação poderia se tratar de um golpe, a idosa voltou ao banco e cancelou os cartões de crédito. Ela afirmou aos policiais que não lembrava dos detalhes da ação.