Os Bombeiros Voluntários de Arabutã foram acionados na tarde desta terça-feira, dia 28, para capturar mais uma cobra que estava na área urbana do município. A Caninana de 1,80m apareceu no pátio de uma residência no Bairro Nicolau Petry. A família assustada pediu auxílio à guarnição. Os bombeiros Dalton Mausolf e Vanderlei Finger recolheram a cobra e a soltaram na mata, em um local mais distante.

De acordo com Mausolf, esta já é a quinta cobra capturada fora do habitat natural em Arabutã neste ano. Há duas semanas uma guarnição retirou uma serpente da mesma espécie, porém maior, com 2,30m, de outra residência, em uma comunidade do interior. “Elas saem em função do calor e também vão em busca de comida. Esta espécie se alimenta de ratos e insetos e também vai para lugares com acúmulo de sugeria e vegetação ao redor das propriedades, então é importante manter os lotes sempre limpos”, orienta.

O bombeiro também destaca que as pessoas não devem tentar capturar as cobras nestes casos. “Apesar de não ser peçonhenta, é uma das cobras mais rápidas do mundo. É importante acionar os bombeiros ao se deparar com a cobra. A gente vai até o local, captura e depois solta no habitat dela. Outra coisa importante é não mexer com a serpente. Se não provocar, ela não vai atacar”, destaca o bombeiro.