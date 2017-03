Jovem agride mãe no Bairro Itaíba

Na tarde de terça-feira, 28, a polícia militar atendeu ocorrência de violência doméstica, no Bairro Itaíba, onde J.V.B.K. (18 anos) agrediu fisicamente sua mãe F.B. (35 anos).

Ela apresentava lesões em diversas partes do corpo e o autor não estava mais no local no momento da chegada da PM.

Buscas foram realizadas, mas o menor não foi encontrado o mesmo.