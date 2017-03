Ouvintes da Rádio Aliança alertaram a emissora para uma possível prática de comercialização de notas falsas de dinheiro, que pode ocorrer através de um grupo de compra e vendas pela rede social facebook, voltado para moradores de Concórdia e região.

A publicação foi feita nos últimos dias e o perfil, possivelmente falso e sem foto, dá orientações sobre os preços para a compra dessas notas. A postagem indica que é utilizado o papel moeda para essas cédulas, que também recebem "fita de segurança original" e que passam nos testes da caneta e luz.

O administrador desse perfil também ressalta que "quem intende (sic) do assunto e tiver interesse, chama no whatsapp". A postagem também alerta que não haverá respostas via inbox, somente no aplicativo de smartphone. O número telefônico também é colocado na postagem e o DDD é de uma cidade do Rio Grande do Sul.

Em uma das frases, o perfil afiram "pode vim (sic) sem medo. Tenho recomendações".

Imagens de notas de dinheiro foram usadas para ilustrar a postagem.

A Rádio Aliança repassou essas imagens para as autoridades, que devem investigar o fato.