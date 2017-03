O suplente de deputado federal, Odacir Zonta, do PSB, deve voltar a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, a partir da segunda quinzena desse mês. Na condição de primeiro suplente, ele estará na vaga do deputado Jorge Boeira, do Partido Progressista, que deve se licenciar por quatro meses por razões particulares. Ainda faltam alguns detalhes para que isso se confirme. Caso se concretize, Zonta estará voltando à Câmara Federal depois de seis anos. Em 2011, quando estava no PP, Zonta perdeu a vaga para o colega de partido João Pizzolatti, que respondia por improbidade administrativa e, mesmo estando enquadrado na Lei da Ficha Limpa, conseguiu autorização do Tribunal Superior Eleitoral para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Por ter feito votação menor que o colega de partido, naquela ocasião, Zonta ficou na condição de suplente, mesmo depois de diplomado como eleito.

Em entrevista à Rádio Aliança, Zonta destaca que, mesmo atuando na iniciativa privada, não previa essa possibilidade de estar na Câmara Federal. Destaca que isso é uma oportunidade de um novo contato e uma nova presença. "Nós temos objetivos bem claros na defesa da agricultura, cooperativismo, agroindústria e geração de empregos", diz. Completa que uma das tratativas feitas antes de assumir foi uma consulta aos representantes do cooperativismo e da agroindútrias. Completa que tem o aval desses setores para voltar ao parlamento brasileiro.

Nesse período de 120 dias que estará na Câmara dos Deputados, Zonta afirma que estará auxiliando na análise de matérias consideradas desafiadoras com o as reformas trabalhista e da Previdência Social. Perguntado sobre essas matérias, o suplente de deputado federal afirma que são medidas que preciam acontecer. "Na trabalhista, a legislação é muito antiga e aracaíca. Ela mais prejudica do que benefícia o trabalhador. Os direitos não serão retirados. Já a previdenciária é uma necessidade para o país sobreviver no futuro" destaca. Por outro lado, Zonta observa que, mesmo defendendo as reformas trabalhista e da previdência, não quer dizer que seja a favor do projeto do Governo Federal. "Há algumas situações que precisam ser revistas, como a aposentadoria rural e a legislação trabalhista rural. Tem que ser diferenciadas".

Por fim, Zonta também destaca a oportunidade da região de Concórdia voltar a ter representatividade em Brasília, mesmo que seja por apenas quatro meses. "Não vamos fazer milagres, mas iremos dar os encaminhamentos para situações de Concórdia, na medida do possível",