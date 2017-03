A Escola de Samba Kizomba venceu o Carnaval Náutico 2017 de Itá. A apuração das notas aconteceu na noite desta terça-feira. A Kizomba, que teve como enredo uma referência a festas, somou 239 pontos. Membros da instituição comemoraram a conquista. A Escola Foliões do Lago ficou em segundo, com 238,30 pontos. A Inocentes chegou em terceiro, com 237,90 pontos. Os desfiles aconteceram no sábado e na segunda-feira. O Carnaval Náutico começou na sexta-feira e encerrou na noite desta terça.

(Fonte: Rádio Belos Montes)