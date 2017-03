A renda extra que é aguardada anualmente pelos funcionários da BRF não será paga em 2017. O repasse do PPR, Programa de Participação nos Resultados, que distribui parte do lucro da empresa nos primeiros meses do ano, está cancelada em função do prejuízo que a multinacional registrou em 2016. Além dos trabalhadores, o comércio de Concórdia e da região, também sentirá a falta dos recursos. No ano passado, por exemplo, o PPR injetou cerca de R$ 5 milhões na economia local e regional.

Além da participação do lucro, que varia de acordo com os setores da empresa e salários, os funcionários ainda recebiam mais um benefício de R$ 400,00, que também não será repassado neste ano. “Todos esperam este dinheiro, os servidores se programam contando com os valores. Muitos utilizavam para pagar o IPTU, por exemplo, e agora não terão o benefício”, registra o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, Sintrial, Jair Baller.

Ele também comenta que o comércio se preparava com campanhas e promoções direcionadas aos beneficiários do PPR. “As lojas faziam publicidade e promoções, se mobilizavam e vendiam, mas este ano, como os valores não serão injetados, as vendas serão menores também”, destaca Baller.

O presidente também ressaltou a importância da participação dos servidores nas assembleias do Sintrial, para formulação de pautas. “Esta participação de lucros é um benefício, e mesmo esta sendo a primeira vez que não foi paga, é preciso estar ciente de que a única certeza do trabalhador é o salário, e por isso solicitamos que os funcionários participem das assembleias, para que juntos elaboremos pautas como a de reajustes, por exemplo”, lembra ele.