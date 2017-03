O município de Concórdia será sede da terceira etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa. O evento está agendado para acontecer no mês de maio. Ao todo, a competição terá cinco etapas. A competição está prevista para ser realizada no período de 19 a 21 de maio. A Capital do Trabalho irá sediar a terceira etapa. A primeira acontece já nos dias 17, 18 e 19 desse mês, em Videira. A segunda será em São Bento do Sul; a quarta em Chapecó e a última no município de Caçador.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o técnico da Associação Concordiense de Tênis de Mesa, Ademir Monteiro da Silva, destacou que esse evento será o maior a ser realizado em Concórdia, dentro do tênis de mesa, em 2017. Ele destaca que a Actm está buscando a realização da Liga Oeste de Tênis de Mesa no último dia da terceira etapa do Estadual, também em Concórdia. Essa competição aumentaria o número de participantes no município.