Até a data do vencimento da primeira parcela ou parcela única, o serviço de entrega, com atendimento das 8h às 17h.

Aproximadamente 13 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ainda estão aguardando a retirada dos contribuintes. Depois da pausa no período de Carnaval, a entrega dos carnês, no subsolo da prefeitura, foi retomada na manhã desta quarta-feira, 1º de março, e seguirá até o dia 15 de março, data do vencimento da primeira parcela e ou cota única. Como uma parcela maior dos contribuintes passaram a retirar as guias de pagamento por meio do site da prefeitura, a estimativa é que que o número de carnês não retirados será maior que a média dos últimos anos, que chegava a 2,5 mil.

O maior movimento na entrega foi registrado nos três primeiros dias de entrega à população – de 20 a 23 de fevereiro. Depois a procura foi constante, mas sem a formação de filas. A população tem horário estendido para a retirada dos carnês. O atendimento é prestado das 8h às 17h, sem fechar ao meio dia. Quem preferir ainda maior comodidade poderá acessar o banner IPTU 2017, que está na parte de baixo do site da Prefeitura de Concórdia. Somente com o CPF do proprietário e ou o número do cadastro imobiliário é possível acessar as guias de pagamento.

Indiferentemente se optar pelas guias disponibilizadas no site ou pelo carnê impresso, o contribuinte poderá escolher pelo parcelamento em até seis vezes (março a agosto) ou pagamento em cota única – também no dia 15 de março -, com desconto de 10% no tributo (exceto as taxas). O imposto deste ano não sofreu reajustes, tendo apenas a correção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), que é de 7,38%. Em 2017, o valor da UFIR será de R$ 3,46. Segundo a Secretaria de Finanças, a inadimplência quanto ao IPTU, é baixa e não chega a atingir os 10%. Foram impressos aproximadamente 30 mil carnês.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).