PM faz balanço da Operação Alegria, realizada no Carnaval

O Comando do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron), através do tenente coronel Vargas, fez o balanço das ocorrências registradas após os quatro dias de Carnaval na área de abrangência do 20º BPM. Durante os dias de festa, a PM trabalhou na Operação Alegria, que foi elaborada para garantir a segurança dos participantes, coibir o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas de fogo e crimes de trânsito, especialmente dirigir sob o efeito de álcool.

A avaliação é positiva, pois nos municípios de Concórdia e Itá, não foram registradas ocorrências relacionadas diretamente ao Carnaval.

A PM fez policiamento a pé e motorizado nas ruas do entorno, blitzes e abordagens em pontos estratégicos, sendo empregados aproximadamente 25 policiais militares de efetivo administrativo e operacional das unidades. Itá contou com um reforço maior de policiais devido ao grande fluxo de pessoas e dias de festividades.

As principais ocorrências registradas foram:

8 - Lesão corporal

8 - Apreensão de drogas

6 - Perturbação do sossego alheio

4 - Violência Doméstica (Maria da Penha)

3 - Vias de fato

1 – Tentativa de Homicídio

Outras ocorrências de menor complexidade envolvem rixas, discussão familiar, desacato e ameaça também foram registradas pela central de operações, casos muito comuns em Concórdia.

Em relação ao trânsito foram apreendidas seis carteiras de habilitação por embriaguez do condutor e/ou recusar a realizar o teste de alcoolemia.

Também foi registrado um acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido na segunda-feira, 27, na Rua Tancredo de Almeida Neves.