Fato envolveu uma GM Montana e um Renault Scenic, ambos com placas de Concórdia.

Uma pessoa ficou levemente ferida em uma colisão seguida de capotamento, no começo da tarde desta quarta-feira, dia primeiro, em Concórdia. O fato foi registrado no trevo da acesso da BR 153. Envolveu um Renalut Scenic e uma GM Montana, ambas com placas de Concórdia.

Conforme informações apuradas no local, o utilitário descia de Irani e a minivan ia entrar no trevo da rodovia, quando houve o choque. A condutora da Scenic, de 46 anos, ficou ferida com escoriações leves na cabeça, mas não quis ser conduzida ao Hospital São Francisco. O motorista da Montana também sofreu apenas escoriações.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para dar orientação de trânsito.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari).