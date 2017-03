O Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região, o SSMCR, realizou uma assembleia no dia 24 de fevereiro e estabeleceu pautas para as negociações deste ano, com o Executivo concordiense. O encontro rendeu mais de 90 cláusulas de reivindicações, e dentre elas estão questões de saúde e financeira dos servidores.

O presidente do sindicato, Taysson Baseggio, em entrevista ao vivo no Jornal da Manhã da Aliança, desta quarta-feira, dia 1º, destacou os principais assuntos que devem ser levados para negociações. “A cada ano recebemos novas pautas e os associados ao sindicato estão entendendo que não são só questões financeiras que podemos tratar, mas sim, questões de planos de saúde, ambiente de trabalho, prevenção de acidentes, entre outras”, relata.

Sobre o reajuste salarial, Baseggio comenta que a proposta é a mesma feita nos últimos anos, que é de 5% de ganho real. Ele afirma que a primeira rodada de negociação deve acontecer assim que a Prefeitura avaliar as pautas e chamar o Sindicato. “Vamos manter a linha de raciocínio de 5% acima da inflação. A gente sabe que os números mostram uma inflação menor, em relação aos anos anteriores, mas isso é teoria, pois na prática a gente tem outra situação”, observa ele. “Já elaboramos a pauta, passamos para a avaliação jurídica e nesta quarta-feira queremos protocolar na Prefeitura. Aí vamos aguardar que nos comuniquem para o início das conversas”, registra o presidente.

Na região: As assembleias para elaboração de pautas na região devem iniciar no final de março. Neste momento o Sindicato está colhendo sugestões dos representantes dos associados dos municípios, para ter todas as reivindicações dos servidores. Nas assembleias os participantes avaliam, acrescentam ou retiram sugestões e então definem a pauta de negociaçãocom as Prefeituras.