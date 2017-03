O estacionamento rotativo de Concórdia é o tema de nova enquete no site da rádio Aliança, o www.radioalianca.com.br. A mesma já está disponível na página eletrônica da emissora. Os trabalhos foram retomados no começo do mês de fevereiro e vão completar um mes, agora em março. O sistema voltou após quase um ano do rompimento com a antiga concessionária. A Rádio Aliança quer saber se melhorou, ou não, para o motorista a volta do sistema de estacionamento rotativo.

Na enquete anterior, encerrada na manhã da quarta-feira, dia primeiro, a maioria dos ouvintes/internautas (56%) diz que irá pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de forma parcelada. Já, 44%, pretende quitar a vista e aproveitar os descontos.