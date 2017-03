O Posto 20 da Polícia Rodoviária Estadual, localizada no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, faz um balanço positivo da Operação Alegria, que terminou oficialmente no começo da tarde desta quarta-feira, dia primeiro. Durante todo o período de fiscalização, iniciado no fim da tarde da sexta-feira, dia 24, nenhum acidente de trânsito com grandes proporções ou com vítimas fatais foi registrado.

Conforme os dados da PRE, nos cinco dias de Carnaval, foram realizadas 15 barreiras policiais em toda a malha de abrangência da polícia. Foram abordadas 519 pessoas, dessas 40 foram autuadas por alguma irregularidade e quatro veículos foram removidos, também por estarem em desacordo com a legislação.

Nesse período também foram recolhidas duas Carteiras Nacionais de Habilitação, sendo que em um caso o condutor teve constatada através de exame médico a embriaguez ao volante, sendo levado em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil.

Nesse período, também, foram atendidos a três acidentes de trânsito com danos materiais, que resultaram em duas pessoas com ferimentos leves e duas ilesas.