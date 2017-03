Toda documentação necessária foi protocolada no sistema ainda na sexta-feira, 24. Nova vistoria do local, que recebeu as poltronas cobradas, foi solicitada por ofício

Ainda não tem uma data definida, nem mesmo uma previsão de quando virá o posicionamento do Ministério da Saúde (MS) quanto a habilitação no Sistema Único de Saúde (SUS) dos seis leitos da UTI Neonatal de Concórdia, instalada no Hospital São Francisco. Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu um comunicado que havia encerrado o prazo para a habilitação dos leitos e que por isso, eles estariam desabilitados, isto é, não receberiam mais os recursos pelo SUS. Mas, depois de um contato do prefeito Rogério Pacheco com o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, um novo comunicado informou que o Hospital São Francisco, que já havia iniciado o processo de protocolo de documentos necessários para a habilitação, junto ao sistema, teria até o dia 28 de fevereiro para encerrar o envio.

O trabalho foi finalizado ainda na última sexta-feira, 24 de fevereiro. A responsabilidade do envio da documentação é do Hospital São Francisco, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde auxiliou no trabalho e também buscou mais informações sobre o assunto diretamente na Secretaria Estadual de Saúde, em Florianópolis. O secretário Municipal de Saúde, Sidinei Schimidt, que esteve na capital na última semana, afirma que a documentação solicitada foi enviada com sucesso e que nesta quarta-feira, 1º de março, os documentos físicos também foram remetidos ao Estado.

Outra situação importante, que poderá contribuir bastante para a habilitação dos leitos foi um ajuste feito dentro da UTI. “Uma das cobranças do MS é a presença de poltronas, a serem utilizadas pelas mães, dentro da UTI Neonatal. Estivemos no local e avaliamos um lugar onde as poltronas podem ser colocadas. De imediato a direção do Hospital concordou e encaminhou a compra das poltronas”, explica o secretário. Com o ajuste, um ofício solicitando nova vistoria no local será encaminhado.

Como a maior dificuldade está mesmo na questão estrutural, já que a cobrança é por uma estrutura física maior, o Hospital São Francisco se comprometeu em fazer os ajustes necessários em até quatro anos, o que será possível com a construção de uma nova ala na unidade hospitalar. Além de Concórdia, outros sete municípios catarinenses - Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma, Blumenau, Florianópolis e Mafra -, totalizando 86 leitos, receberam o comunicado de desabilitação.

Fonte - Édila de Souza - Ascom/ Prefeitura de Concórdia