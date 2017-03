Em Concórdia, 421 eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas três eleições, poderão ter o título eleitoral cancelado. A informação é da Justiça Eleitoral. Desse montante, 243 eleitores pertencem a Nona Zona Eleitoral. Já 178 estão inscritos na Nonagésima Zona Eleitoral.

Para evitar a perda do título, os eleitores que estejam nessa situação devem procurar o cartório eleitoral mais próximo, portando documento oficial de identidade com foto. O prazo final para regularizar a situação é no dia dois de maio.

Além de Concórdia, eleitores de outros municípios da região também estão com essa pendência com a Justiça Eleitoral.

Arabutã: 15 eleitores

Ipumirim: 20

Irani: 25

Peritiba: 6

Alto Bela Vista: 5