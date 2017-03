Passado o feriadão de Carnaval, os trabalhos de colocação da rede do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia entram nesta semana em mais duas vias. Vão receber as frentes de trabalho as ruas Ernesto Olmi e Pedro Hermes. Também haverá a continuação nas ruas Júlio Moritz e Leonel Mosele. As ligações serão feitas nas ruas Orlando Lazarotti, Canadá, Guilherme Borile, Das Carmélias e Santa Catarina. Por fim, haverá a continuidade na colocação do emissário na rua Vinte e Nove de Julho.