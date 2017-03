Competição inicia no dia 25 desse mês para o Galo do Oeste, diante do Joinville.

A Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela da Copa SC Sub-20, que inicia no próximo dia 25. Nesta competição, o Concórdia Atlético Clube inicia a luta fora de casa contra o Joinville, às 15h30, no Centro de Treinamentos do Joinville.

O Galo do Oeste estreará em casa no dia primeiro de abril, contra o Tubarão, no Domingos Machado de Lima, às 15h30.

A tabela segue para o CAC com os seguintes jogos:

07/04: Barra x Concórdia

15/04: Concórdia x Operário de Mafra

22/04: Inter de Lages x Concórdia

29/04: Concórdia x Figueirense

06/05: Criciúma x Concórdia

13/05: Concórdia x Chapecoense

20/05: Avaí x Concórdia

27/05: Concórdia x Jaraguá

03/06: Concórdia x Metropolitano

Todas as equipes jogarão entre si em turno único e as quatro melhores avançam para a semifinal da competição.