O sinal de celular em algumas regiões de Santa Catarina é bastante precário e, muitas vezes, inexistente. A população do interior é a mais prejudicada, já que há poucas torres instaladas. Buscando solucionar o problema do sinal de celular no interior de Seara, o deputado Neodi Saretta encaminhou um requerimento às operadores de telefonia pedindo a instalação de torres nos distritos de Caraíba e Nova Teutônia. Saretta diz que essa reivindicação é antiga e, inclusive, outras solicitações foram feitas por ele pedindo a melhoria no sinal.

(Fonte: Ascom/gabinete do deputado Neodi Saretta).