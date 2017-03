Empresa manterá marca no uniforme do futsal concordiense.

A parceria entre ACF e BRF teve sua renovação concretizada na última semana e a marca estará ocupando novamente um dos espaços "masters" do uniforme das equipes da ACF em 2017, novamente utilizando a marca Sadia.

Já de longa data, a parceria entre ambas vem gerando bons frutos, e em 2017 com a ampliação do trabalho de base da ACF e com as escolinhas esportivas na Ser Sadia serão atendidos ainda mais jovens e futuros atletas, que terão a partir do esporte a oportunidade de um crescimento saudável, com disciplina e trabalho em equipe, além de outros ensinamentos que o esporte proporciona que podem ser levados para a vida, refletindo isso nas centenas de famílias que terão o orgulho de ver seus filhos vestindo o uniforme da ACF e levando Concórdia cada vez mais longe.

"A BRF se orgulha de poder renovar o patrocínio com a ACF para este ano de 2017. Sabemos que será um ano de muita batalha, muitos desafios, mas acreditamos nesta grande equipe que com certeza não medirá esforços para ir em busca de grandes conquistas. Estamos juntos!!! Destaca, Rafael Menute, Gerente Industrial da BRF Concórdia.

A ACF agradece a parceria da BRF por mais uma temporada e orgulha-se de poder estampar em seu uniforme uma marca como a Sadia, que tem grande peso pela história de sucesso no esporte, além do grande prestigio que tem de seus clientes através dos seus produtos de qualidade, que são consumidos em diversos lares espalhados pelo mundo.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)