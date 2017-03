A cesta básica de alimentos em Concórdia teve o segundo mês consecutivo de queda em 2017, no mês de fevereiro. Pelo menos é o que aponta o levantamento do custo dos produtos nos principais supermercados da cidade. No segundo mês do ano, a redução foi de 3,38%, ficando seu valor em R$ 295,65 para alimentação de uma pessoa. Para quatro pessoas, como prevê a lei de criação do salário mínimo, esse valor é de R$ 1.182,60.

A baixa foi puxada pelo tomate, que caiu 14,41%. Outros itens que tiveram queda foi o feijão (12,82%), batata (4,23%), farinha (9,06%), açúcar (0,37%), arroz (1,45%) e banana (14,27%).

Os itens que subiram de valor foram o leite (4,94%), café (3,91%), pão (0,21%), óleo de soja (0,86%) e margarina (12,57%). A carne foi o único produto que não teve alteração no preço.