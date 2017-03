Uma colisão entre um Volkswagen Gol, placas de Concórdia e um Renault Sandero, placas de Belo Horizonte, mobilizou a equipe do SAMU de Concórdia por volta das 18h desta quarta-feira, dia 1º. O acidente aconteceu em Suruvi, na SC-390. Apenas o motorista do Gol foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco, com escoriações leves. Já o condutor do Sandero preferiu permanecer no local.

De acordo com informações apuradas no local, o Gol transitava no sentido Concórdia e o Sandero sentido BR-153, quando acabaram colidindo. Chovia no momento.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para fazer o levantamento de informações do acidente e orientação de trânsito.