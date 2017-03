Um deslizamento de terra está preocupando moradores do Condomínio Concórdia, que fica na Avenida 18 de Fevereiro, em Piratuba, no sentido Acesso Sul. Na tarde desta quarta-feira, dia 1º, um bloco de terra se deslocou e com a chuva que caiu no início da noite a situação se agravou.

A terra teria se deslocado em função de uma escavação que está sendo feita ao lado do Condomínio. Segundo alguns moradores, a obra estaria sendo bem na divisa entre os terrenos. Parte do calcamento do acesso do prédio cedeu e uma moradora já não pode sair com o carro da garagem.

Os Bombeiros de Piratuba foram acionados na noite desta quarta para avaliar a situação. Eles isolaram a área e orientaram os moradores. “Os moradores nos comunicaram e pediram para que fossemos até o local. Eles mesmos já haviam isolado parte da área em risco. Averiguamos, auxiliamos no isolamento e orientamos que, caso volte a chover, eles devem sair do prédio”, relata o soldado Nogareti. Os bombeiros também já comunicaram a Defesa Civil do município, para que as medidas necessárias sejam tomadas.

Ainda de acordo com os moradores, que entraram em contato com o Jornal Comunidade, a empresa responsável pela obra de escavação também foi acionada e um engenheiro teria averiguado a situação.

O Condomínio Concórdia conta com vários prédios e o que está na área de divisa com a escavação, tem 18 apartamentos.

