Na madrugada desta quinta-feira, dia 02, durante rondas na Rua do Comércio, a Polícia Militar avistou o veículo FIAT/PALIO WEEKEND que transitava em zigue-zague. Ele foi abordado na Rua Domingos Machado de Lima. O condutor, C.E.M. (27 anos) recusou-se a realizar o teste do bafômetro e durante o procedimento, iniciou com xingamentos contra os policiais e resistiu fisicamente ao ser conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia