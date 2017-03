Três detentos do Regime Fechado do Presídio Regional de Concórdia tentaram fugir na manhã desta quinta-feira, dia 02. Os agentes penitenciários capturaram os presos em um dos corredores que dá acesso ao pátio, por volta das 06:30h. Eles chegaram a serrar grades de três celas durante a noite e madrugada.

De acordo com o diretor do Presídio, Rodrigo Pastore, uma averiguação será feita para apurar com que objetos as grades foram serradas. A polícia também quer saber como as "ferramentas" chegaram até os presos. "Vamos averiguar e acionar o IGP para que uma perícia seja realizada. Os danos serão avaliados e um processo disciplinar será aplicado, além de outras medidas cabíveis", explica. "Temos que ressaltar a atenção e a agilidade dos agentes penitenciários, que agiram rápido e evitaram a fuga", ressalta Cadore.

Se conseguissem sair do corredor, eles ainda teriam de passar por pelo menos mais três obstáculos. "Eles teriam mais duas grades de isolamento entre alas, para chegar ao pátio, e depois ainda a cerca do lado de fora. Então seria muito difícil os três saírem", detalha o diretor.

Mais fugas:

No início deste ano dois detentos empreenderam fuga e ainda não foram localizados. Pastore comentou em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, que são casos diferentes. "É importante salientar que os que saíram no início do ano estavam em um regime semiaberto, ou seja, eles tinham acesso ao pátio, auxiliavam nas atividades do Presídio e tinham bom comportamento. Já estes três de hoje, estão em regime fechado", explicou.