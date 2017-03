Duas pessoas foram presas em Seara por furto, na noite da quarta-feira, dia primeiro. Eles são suspeitos de arrombarem um estabelecimento comercial na rua Sete de Setembro e levarem do local dois módulos de som automotivo. O suspeito, deiniciais M.E, de 19 anos, foi avistado pela guarnição e empreendeu fuga. Mais tarde, ele foi localizado no bairro das Nações. Os objetos furtados foram recuperados. O suspeito e um comparsa foram presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.